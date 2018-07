Verdachte oplichting cryptovaluta's opgepakt

Ook de woning van de 25-jarige vriendin van de man is doorzocht. Zij wordt verdacht van witwassen. De vrouw is niet aangehouden. Een eveneens 25-jarige vriend van de verdachte is wel opgepakt. Hij reed in de auto van de verdachte met een tas met 17.000 euro cash.

Verdachte transacties

Het onderzoek naar de vermoedelijke oplichtingspraktijken komt voort uit meldingen van banken bij de Financial Intelligence Unit over verdachte transacties. De verdachte bood online aan te investeren in de handel in cryptovaluta's. Volgens de FIOD hebben investeerders voor bijna vijf miljoen euro ingelegd. Slechts een half miljoen daarvan zou zijn besteed aan de aan de aankoop van cryptocurrency.

In een paar gevallen nam de verdachte direct na de inleg van een investeerder het geld contant op bij pinautomaten. Daarnaast is ruim 700.000 euro overgemaakt naar zijn bankrekeningen in binnen- en buitenland. Op diverse bankrekeningen van zijn vriendin is ruim 70.000 euro gestort, aldus de FIOD.