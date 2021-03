Zoeloe-koning laat zes vrouwen en 28 kinderen na

De vorst, ook bekend als koning Goodwill, was een rechtstreekse afstammeling van Shaka Zoeloe (1787-1828), de legendarische stichter van het Zoeloe-rijk. Goodwill was een van de tien koningen die door de Zuid-Afrikaanse regering worden onderhouden. Hij drukte niet alleen zijn stempel op het Zoeloe-thuisland KwaZulu Natal maar op de ontwikkeling van heel Zuid-Afrika.

Eigen cultuur

Hij blies oude Zoeloe-gebruiken nieuw leven in, waardoor zijn stam zijn eigen cultuur behield. Een van de hervonden tradities is de Reed Dance, waarbij duizenden maagdelijke Zoeloe-meisjes zich presenteerden aan de koning. Hij wendde de massale bijeenkomsten aan om campagne te voeren over de gevaren van hiv-besmetting. Bovendien hield hij er meerdere bruiden aan over. Ook dat verstond hij onder traditie.

,,Niet alle oplossingen komen van politici en experts. Traditioneel leiderschap is een steunpilaar van het Afrikaanse continent en kan niet terzijde worden geschoven”, was zijn standpunt. Graag had hij als koning meer zeggenschap gekregen. Hierover kwam hij met zijn oom prins Mangosuthu Buthelezi, de Zuidafrikaanse minister van Buitenlandse Zaken, lijnrecht te staan tegenover het ANC van president Nelson Mandela. Uiteindelijk, na jaren van bloedvergieten onder de aanhangers van beide partijen ten koste van duizenden doden, hielp de Zoeloe-koning om iedereen weer bij elkaar te brengen. Want al had hij slechts ceremoniële taken, zijn invloed strekte veel verder. Alleen al omdat de 11 miljoen Zoeloes de grootste bevolkingsgroep vormen van Zuid-Afrika. Zij maken één-vijfde uit van de totale bevolking.

Bijdrage

,,Een alom geliefde visionair”, omschrijft de huidige Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa de overleden koning. ,,Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de culturele identiteit, de nationale eenheid en de economische ontwikkeling in KwaZulu Natal en zodoende aan de ontwikkeling van ons hele land.”

Tegelijkertijd was de koning niet wars van in duidelijke taal geformuleerde kritiek op de landsregering en van omstreden, opruiende uitspraken. Homoseksuelen omschreef hij als ’verdorvenen’. En enkele jaren geleden riep hij migranten van buiten Zuid-Afrika op om vooral hun biezen te pakken. Het leidde tot klopjachten op buitenlanders, die met duizenden tegelijk het land ontvluchtten. Al snel betuigde hij zijn spijt in een volgende toespraak: ,,Ik roep op om iedereen van buitenlandse afkomst te beschermen.” Maar het kwaad was al geschied.

Graag had hij nog een extra toelage gekregen van de regering om zijn zesde vrouw een eigen paleis te bezorgen.

Hij mocht het niet meer meemaken. Wie hem opvolgt, is nog niet duidelijk, nu kroonprins Lethukuthula Zulu enkele maanden terug werd vermoord in Johannesburg, na een nacht vol seks en drugs.