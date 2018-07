Belegger blijft optimistisch

Dit blijkt uit de maandelijkse ING BeleggersBarometer. In cijfers uitgedrukt is de stemming onder beleggers overigens nog steeds prima. Weliswaar is de stand van 133 iets lager dan vorige maand (toen 140). Maar, zo zegt Bob Homan (hoofd ING Investment Office): „Als je bedenkt dat een stand van 100 een neutrale stand is waarbij positieve en negatieve oordelen van beleggers elkaar in evenwicht houden, dan is een stand van 133 nog steeds heel positief.”

’AEX verder omhoog’

De koersen van de beurzen zijn wereldwijd weer aardig aan het oplopen en het vertrouwen van particuliere beleggers gaat daarin mee. Van de ondervraagde beleggers verwacht ruim de helft dat de AEX-index in de komende maanden verder zal stijgen.

Het negatieve oordeel van de beleggers over president Trump verbaast Bob Homan wel. „Hij heeft veel dingen gedaan die zeer gunstig zijn voor de beurzen. Het verlagen van de belastingen heeft bedrijven een winstgroei opgeleverd waar beleggers van profiteren.”

Trouwe spaarders

Beleggers zijn, net als de meeste Nederlanders, trouwe spaarders. De huidige lage rente is voor hen geen reden om spaargeld te verschuiven naar beleggingen, net zo goed als een hogere rente ook niet meteen een reden is om minder te beleggen.

Bob Homan: „De lage rente is eerder een stimulans om meer te sparen. De rente die je vroeger kreeg, ga je nu maar zelf sparen want je wilt toch een bepaald bedrag op de spaarrekening hebben.” Is dat wel verstandig? „Ja hoor, niets mis mee. Ik doe het zelf ook!”