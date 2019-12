FedEx struikelt op Wall Street

Ⓒ EPA

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag tijdens de middaghandel in New York licht in de plus. Beleggers lieten pakketbezorger FedEx vallen. Verder bleef een schuin oog gericht op de Amerikaanse politiek, waar het Huis van Afgevaardigden stemt over een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump.