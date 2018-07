‘Energietransitie kost miljarden’

Hij roept op tot harde actie om ambitieuze klimaatdoelen te halen. ,,De tijd van praten is voorbij. We moeten het nu in alle sectoren doén.”

Castelein, die ook aan de industriële klimaattafel meepraat, vindt dat de politiek aan de Nederlandse bevolking duidelijker moet maken dat het ons allemaal veel geld gaat kosten om een beter milieu voor elkaar te boksen. De gemiddelde Nederlander heeft er volgens hem geen probleem mee.

,,Dat gebeurt nu veel te weinig. We kunnen ons niet meer veroorloven verstoppertje te spelen. Wij als havencomplex, goed voor een derde van de industrie, nemen in ieder geval onze verantwoordelijkheid. Zonder de concurrentiekracht en het vestigingsklimaat van het Rijnmondgebied uit het oog te verliezen”, aldus Castelein.

De aangenomen Klimaatwet is volgens hem een belangrijke stap in de goede richting. ,,Wij hebben aan de Rotterdam-Moerdijk tafel al een groot aantal concrete maatregelen vastgesteld die de CO2-uitstoot met 10 miljoen ton kan reduceren. Daarnaast zijn we in gesprek met havens en reders in de hele wereld om de vervoersketen verder te verduurzamen.”

Meer efficiency, walstroom, biobrandstof, waterstof, elektrificatie, circulaire energie, emissieplafonds, CO2-opslag en warmte-uitwisseling hebben volgens Castelein de volle aandacht en daar komen ook resultaten uit. ,,Nu al zien we in de Rotterdamse haven een sterke groei van milieuvriendelijke brandstoffen als LNG en biomassa, al is dat relatief nog een erg klein aandeel. Kolengestookte energiecentrales gaan er geleidelijk uit.”