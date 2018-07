Droombaan: Nutella-proevers gezocht!

De vraag naar Nutella gaat nog steeds door het dak, geholpen door de eigen winkels.

Nutella-maker Ferrero zoekt vanwege die uitbreiding zestig van zulke fijnroevers voor zijn laboratorium in Alba in Noord-Italië, zo staat in de advertentie van Soremartec Italia, het onderzoeksbedrijf van de chocoladereus.

Kandidaten moeten zich voor september hebben aangemeld. De enige voorwaarde, aldus Ferrero: de testers moeten wel van hazelnoot houden.