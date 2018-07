Schadeclaim tegen Facebook na instorten koers

Dat meldt Reuters. De beleggers reageerden op de slecht ontvangen kwartaalcijfers van afgelopen week. Aandeelhouders verloren afgelopen week een vijfde van hun bezit op de beurs.

Facebook heeft na het echec nog een marktwaarde van $505 miljard.

De klacht is ingediend door aandeelhouder James Kacouris in New York. Hij beschuldigt Facebook, oprichter Zuckerberg en diens financiële rechterhand David Wehner misleidende uitspraken te hebben gedaan.

Kacouris wijst in het stuk op regelgeving voor effectenhandel in Manhattan, die bedrijven verplichten vroegtijdig grote veranderingen aan aandeelhouders te melden zodat die hun beleggingen kunnen wijzigen.

Collectieve claim

Ook verzuimden zij volgens de claim tijdig de omzetwijziging, dalende bedrijfsmarges en wijziging in actieve gebruikers te melden. De omvang van de schadeclaim is niet gemeld, wel dat het een collectieve klacht wordt.

Facebook meldde woensdag afgelopen kwartaal averij te hebben opgelopen. In het vorige kwartaal werd de financiële pijn gevoeld nadat tachtig miljoenen gegevens van Facebook-gebruikers ongevraagd in handen waren gekomen van dataverwerker Cambridge Analytica.

Dat zette de gegevens in voor de presidentscampagne van Donald Trump.

Illegaal gebruik

Later bleek dat ook andere bedrijven zonder dat Facebookgebruikers het wisten data toegezonden kregen.

De storm van kritiek leidde tot een hoorzittingen in de VS en Europa en een serie ingrepen door Zuckerberg. Tienduizend werknemers werden sindsdien ingezet om op het netwerk met 2,23 miljard maandelijks actieve gebruikers om fake news-berichten te weren en vervalste accounts op te heffen.

Die kosten gingen ten koste van de winst. Overigens bleek dat de adverteerders niet afhaakten: omzet daaruit steeg met 42% over het jaar, tot $13 miljard.

Britse boete

Zuckerberg wees zelf op de steeds strengere privacyregels in onder andere Europa die het bedrijf zouden treffen.

Daar blijft het niet bij. Een Britse parlementaire commissie wil bedrijven als Facebook beboeten als ze onzorgvuldig omspringen met de persoonlijke gegevens van gebruikers.

De terugval van het aandeel Facebook op Wall Street vanaf woensdag heeft direct gevolgen gekregen voor de persoonlijke bezittingen van Zuckerberg, oprichter en grootaandeelhouder.

De Amerikaan verloor door de koersdaling met 19% persoonlijk $2,88 miljard. Dan blijft nog altijd $69,9 miljard waarde van zijn totale aandelenpakket over. In de miljardair-index van dataverzamelaar Bloomberg staat ’Zuck’ nu op de zesde plaats.

Serie claims

De man die lang een gooi naar de miljardairstop deed, bleef zaterdag net voor KPN-belager Carlos Slim op de ranglijst, en ver achter bij koploper Jeff Bezos ($150 miljard), Bill Gates ($96,6 miljard) en Warren Buffett ($82,2 miljard).

Facebook zal deze collectieve claim van vrijdag voegen bij tientallen rechtszaken die het al onderhanden heeft over zijn omgang met gebruikersgegevens.