Van Lanschot Kempen slaat grote slag in België

Van Lanschot Kempen heeft inmiddels met de aandeelhouders van Mercier Vanderlinden overeenstemming bereikt om 70% van de aandelen van de private bank uit Antwerpen over te nemen. De bedoeling is om het belang ‘stapsgewijs’ uit te breiden naar 100%. Eind 2025 moet Mercier Vanderlinden dan volledig in handen zijn van Van Lanschot Kempen.

Met het partnerschap en de uiteindelijke overname slaat Van Lanschot Kempen een flinke slag in België. De Nederlandse vermogensbeheerder heeft nu ongeveer €5 miljard aan beheerd vermogen in België. Met de circa €3,4 miljard van Mercier Vanderlinden is Van Lanschot Kempen met €8,4 miljard aan client assets opeens een speler van formaat in het land.

Het meerderheidsbelang en uiteindelijke overname moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders. Van Lanschot Kempen verwacht dat de transactie in het derde kwartaal van dit jaar te kunnen starten. Hoeveel er wordt betaald voor de eerste 70% van de aandelen maakte beide partijen woensdag niet bekend.