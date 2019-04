G20-landen bezorgd om protectionisme

De club van de 20 grootste economieën ter wereld zegt bezorgd te zijn over het instellen van ‘niet-tarifaire maatregelen die in strijd zijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie WTO’. Dat kunnen bijvoorbeeld extra eisen aan veiligheid zijn, of extra inspecties bij bedrijven.

De landbouwministers, waaronder die van China en de VS, kwamen bijeen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires om te praten over de huidige spanningen op het gebied van handel. Onder meer China heeft tarieven ingesteld op Amerikaanse landbouwproducten, als vergelding voor Amerikaanse importtarieven. De regering van president Trump heeft al $12 miljard uitgetrokken om de boeren te ondersteunen.

De Amerikaanse minister van landbouw Sonny Perdue zei tegen persbureau Reuters dat de boeren eind september de hulp tegemoet kunnen zien.

De Duitse minister Julie Kloeckner zei dat de Amerikaanse boeren ‘geen hulp, maar handel nodig hebben’. “We hebben een heel open discussie gevoerd over dat we geen eenzijdige protectionistische maatregelen willen”, zei Kloeckner in een persconferentie na de G20-vergadering.