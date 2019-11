Siemens Gamesa schrapt banen

Het concern is wat somberder gesteld over de korte termijn, waar de lastige marktomstandigheden in de windenergiesector aan zullen houden. De toekomst van de onderneming is echter solide, zo benadrukte Siemens Gamesa.

De onderneming zag de winst in boekjaar 2019 verdubbelen naar 140 miljoen euro. Dat was wel minder dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Het bedrijfsresultaat (ebit) steeg met bijna 20 procent naar 253 miljoen euro. De opbrengsten dikten met 12,1 procent aan tot ruim 10,2 miljard euro. Het orderboek van Siemens Gamesa heeft momenteel een omvang van ruim 25 miljoen euro.

Door de lastige marktomstandigheden ziet het bedrijf het boekjaar 2020 echter als een "transitiejaar". Het voorziet een omzet tussen de 10,2 miljard euro en 10,6 miljard euro. De winstmarge zal waarschijnlijk lager uitkomen dan in 2019.