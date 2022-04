Volkswagen iets minder voor het volk: ’Focus op auto’s met hoge marge’

„Het belangrijkste doel is niet groei”, zegt de financiële topman Arno Antlitz tegen de Financial Times. „We gaan ons meer focussen op kwaliteit en marge dan op volume en marktaandeel.”

Deze strategie is een grote breuk met het verleden. Al jaren strijden Volkswagen en Toyota om het grootste marktaandeel. De vorige VW-topman Martin Winterkorn die aftrad vanwege het dieselschandaal, had zelfs als doelstelling om het Amerikaanse General Motors en Toyota qua aantal verkopen te verslaan en in 2018 definitief nummer 1 best verkochte merk te worden. In 2020 streefden de Japanners Volkswagen voorbij en ook afgelopen jaar won Toyota met 10,5 miljoen tegen 8,8 miljoen verkochte auto’s de strijd van Volkswagen.

De autobouwer uit het Duitse Wolfsburg gaat die strijdbijl begraven. Antlitz kondigt aan dat Volkswagen tot 2030 het aanbod van benzine- en dieselauto’s zelfs met 60% gaat verminderen. Dat bestaat nu uit minimaal honderd modellen. Door niet meer te streven naar wereldwijde dominantie, kan Volkswagen ook iets meer afstand nemen van onrendabele markten als de Noord- en Zuid-Amerikaanse regio.

Kostenbesparing

Ondanks de €52 miljard die Volkswagen komende jaren investeert in elektrisch rijden, is het volgens de financiële topman niet nodig om zoveel mogelijk auto’s te verkopen. „We hebben lagere vaste kostenbasis, dus we zijn minder afhankelijk van volume en groei.” VW heeft ingrijpend gesneden in zijn eigen vlees. Daarnaast stelt Antlitz dat elektrische auto’s binnenkort net zo winstgevend zijn als wagens met een verbrandingsmotor, ondanks de snel stijgende grondstofkosten voor de productie van batterijen.

De strategiewijziging van Volkswagen is exemplarisch voor de Europese auto-industrie. Door het chiptekort konden fabrikanten veel minder auto’s bouwen. Luxe merken als BMW en Mercedes hebben daarvan geprofiteerd. Die kozen eerder al voor het bouwen en verkopen van modellen met een hogere winstmarge ten koste van het volume, wat recordresultaten heeft opgeleverd.

Schaalgrootte

Ook binnen de Volkswagen-groep brengen de luxe merken Audi en Porsche onder de streep het meeste geld in het laatje. Audi kondigde eerder al aan te stoppen met de productie van compacte goedkopere modellen. Voor autofabrikanten die groot zijn in het lage en middensegment als Volkswagen, Fiat of Peugeot was het schrappen van modellen en de keuze voor marge boven volume nog altijd een grote stap. Schaalgrootte is voor deze fabrikanten juist vaak een middel om zoveel mogelijk winst te halen. Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, Peugeot en Citroën, kondigde vorige maand nog aan juist heel veel modellen in de markt te willen zetten.

Toch is Volkswagen niet de eerste bouwer in het standaardsegment die zich laat leiden door marge. Vorig jaar januari kondigde Renault-baas Luca de Meo aan dat de Fransen zich meer focussen op auto’s met een hogere marge.