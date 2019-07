'Afwachtende opening op Wall Street'

Trump benadrukte dat hij nog meer importheffingen kan opleggen aan China als hij dat wil. Eerder beloofde hij dat niet te doen na het bereiken van een wapenstilstand in de handelsoorlog met het Aziatische land. China liet weten dat nieuwe heffingen lopende onderhandelingen over een nieuwe handelsdeal niet ten goede komen.

Bank of America rapporteerde een hogere kwartaalwinst en kondigde aan aandeelhouders flink te belonen. De totale baten stegen ook licht, maar de netto-rentebaten van het financieel concern waren lager dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Eerder deze week voedden kwartaalcijfers van de banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo zorgen over de gevolgen van de lage rentetarieven voor hun winst.

Amazon

Ook Abbott Laboratories gaf inzage in de boeken. Het medische concern zag in de jongste kwartaalresultaten aanleiding zijn vooruitzichten omtrent omzet en winst op te krikken. Nabeurs komen onder andere zwaargewicht IBM en videostreambedrijf Netflix met cijfers.

Amazon weet eveneens de schijnwerpers op zich gericht. De Europese Commissie kondigde officieel aan een onderzoek te openen naar mogelijk misbruik van verkoopgegevens van concurrenten door de webwinkelgigant. Tegelijkertijd schrapt de Duitse kartelwaakhond een eigen onderzoek naar Amazon.

Beige Book

De Federal Reserve geeft in zijn Beige Book, die na het openen van de beurzen verschijnt, inzage in de staat van de Amerikaanse economie. De koepel van centrale banken heeft al meermaals laten weten klaar te staan om met stimuleringsmaatregel in te grijpen als economische ontwikkelingen daarom vragen. Beleggers gaan er daarom van uit dat een renteverlaging op komst is.

Dinsdag sloten de beurzen in New York in de min. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 27.335,63 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 3004,04 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent, op 8222,80 punten.