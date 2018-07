’Onze spaarpot is te leeg’

Dat schrijft Rabobank in een vandaag gepubliceerde studie. „Vergeleken met inwoners van vergelijkbare Europese landen hebben Nederlanders weinig vrij beschikbaar spaargeld. 20% heeft zelfs helemaal geen spaargeld”, zegt macro-econoom Carlijn Prins, een van de onderzoekers.

Dat is niet omdat we weinig opzij zetten. Integendeel, Nederlanders bouwen veel vermogen op. Gemeten als percentage van het bbp kwam het totale netto financiële vermogen in 2016 uit op iets meer dan 200%. Daarmee moeten we alleen België, Zwitserland en Groot-Brittannië voor ons laten. Ons geld zit echter ’vast’ in pensioenen of het eigen huis. Daardoor kunnen we er niet bij in noodsituaties.

Noodzaak

Het zijn ook die ruime pensioenen en de goede sociale voorzieningen waardoor de noodzaak om zelf een spaarpot op te bouwen afneemt. Vergeleken met de rest van de eurozone zijn de inkomsten na pensionering hoog in Nederland. Een kwart van de huishoudens heeft na het bereiken van het pensioen zelfs een hoger inkomen dan daarvoor.

Maar vrij beschikbaar spaargeld wordt steeds belangrijker, zegt Prins.

Bekijk ook: Vermogen zit vast in pensioen en eigen huis