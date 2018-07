Zo pin je veilig op vakantie!

Een pinautomaat in een ander land - en dus met instructies in een andere taal - is soms best lastig. En in een andere omgeving ben je nou eenmaal sneller afgeleid. Dat weten criminelen ook.

Geld op de grond

Een succesvolle truc van criminelen is de waarschuwing dat er geld op de grond is gevallen, net nadat je bankbiljetten uit de pinautomaat rollen. Als je bukt om het geld op te rapen, verwisselt een handlanger snel je betaalpas voor een andere in dezelfde kleur. Omdat de handlanger de pincode heeft afgekeken, kunnen de daders met de buitgemaakte betaalpas betalingen en opnames verrichten. Controleer dan ook altijd of je je eigen pas terug hebt gekregen.

Dat geldt ook voor mobiele pinautomaten zoals die in restaurants vaak worden gebruikt. Stop zélf de betaalpas er in en haal deze er ook zelf weer uit. De kans bestaat anders dat de pas wordt omgewisseld. Omdat er is gepind, is de code bekend en dat betekent kassa voor de crimineel.

Veilig pinnen

Pin.nl komt met een aantal goede tips om veilig te pinnen:

- Zorg dat anderen niet kunnen meekijken als je je pincode intoetst.

- Maak nooit gebruik van 'behulpzame' personen bij betaal- en geldautomaten.

- Laat je niet afleiden tijdens een betaaltransactie (of geldopname).

- Controleer of het bedrag dat je moet betalen juist is weergegeven op de display.

- Laat je pinbon niet achter bij de geldautomaat of in de winkel, maar neem hem mee. Op die bon staat onder meer wat je resterende saldo is.

- Vermoed je dat je niet veilig kunt pinnen? Betaal dan op andere wijze.

- Neem geen geld op als je je niet veilig voelt bij de geldautomaat.

- Controleer je afschriften (papier of via internetbankieren) regelmatig en zorgvuldig. Bij vragen kun je contact opnemen met je bank.