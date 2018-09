'Stijging resultaten bij DSM'

Bij de omzet ligt de consensus op meer dan 2,3 miljard euro, tegen ruim 2,1 miljard euro een jaar eerder. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) wordt gemiddeld geraamd op 498 miljoen euro, tegen 376 miljoen euro vorig jaar. In het eerste kwartaal bedroeg de omzet 2,4 miljard euro, met een ebitda van 538 miljoen euro.

DSM heeft dit jaar de wind flink in de zeilen door de fors hogere vitamineprijzen als gevolg van productieverstoringen bij concurrenten. Het vitamine-effect op de ebitda komt volgens de consensus in het tweede kwartaal uit op 100 miljoen euro, tegen 165 miljoen euro in het eerste kwartaal. Het bedrijf schroefde in april zijn winstverwachting voor het hele jaar op. De onderneming gaat er vanuit dat het aangepaste bedrijfsresultaat dit jaar met circa een kwart zal stijgen.

Strategische update

In juni kwam DSM met een strategische update. Voor de periode 2019-2021 rekent de onderneming op een jaarlijkse omzetgroei van circa 5 procent. Daarnaast moet het bedrijfsresultaat jaarlijks 7 tot 9 procent stijgen. Tevens kondigde het concern een sterke verhoging van het dividend over 2018 aan. Ook blijft DSM op de uitkijk staan voor overnames, met name voor de divisie Nutrition.

Overigens drukte topman Feike Sijbesma speculaties over een eventuele splitsing van DSM de kop in. Volgens hem passen de divisies Materials en Nutrition nog altijd goed bij elkaar.

Overname DSP

Eind juni werd nog bekend dat Bain Capital DSM Sinochem Pharmaceuticals (DSP) overneemt. DSP is een samenwerking van DSM en het Chinese Sinochem. DSM ontvangt na afronding van de deal 275 miljoen euro in contanten voor zijn belang van 50 procent in het samenwerkingsverband.

Onlangs kondigde DSM aan een belang van 50 procent te hebben genomen in de Amerikaanse voedingsmiddelenproducent Mixfit, zonder financiële details te vermelden.