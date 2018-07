Vakantiepost bijna net zo duur als brief binnen Nederland

Met name het prijsverschil met Turkije, waar meer dan 300.000 Nederlanders jaarlijks van hun vrije tijd genieten, is opvallend. Een kaartje van 20 gram naar Nederland sturen kost 4 lira, omgerekend 70 cent. Dezelfde brief binnen Nederland versturen is 13 cent duurder.

Een standaard-zegel bij PostNL kost dit jaar 83 cent, maar het voormalige staatsbedrijf mag daar volgend jaar 14% bovenop doen. Zou dat gebeuren, dan kost het sturen van een kaartje binnen Nederland in 2019 liefst 94 cent.

In dat geval wordt het misschien ook goedkoper om een brief vanuit Duitsland (90 cent), Griekenland (85 cent) of Portugal (86 cent) naar Nederland te sturen.

In de ’grote’ vakantielanden Frankrijk (€1,20), Spanje (€1,35) en Italië (€1,15) is het versturen van post naar Nederland nog wel fors duurder. Wie daar op vakantie is en nog een beetje wil besparen, kan dus het best de ansichtkaarten zelf naar Nederland vervoeren en er hier een postzegel op plakken.