Eerste dag belastingaangifte: meteen een storing

Direct na middernacht werden er al ruim 1300 meldingen van storingen op belastingdienst.nl, meldt allestoringen.nl. Rond negen uur ’s ochtends waren er opnieuw al meer dan duizend meldingen.

Technische storing

„We hebben inderdaad last van een technische storing”, verklaart een woordvoerder van de Belastingdienst. „Daardoor kan het zijn dat het niet lukt om aangifte te doen. Dat vinden we heel vervelend, en we proberen het zo snel mogelijk te verhelpen.”

Ondanks de problemen hebben sinds middernacht al wel meer 50.000 Nederlanders belastingaangifte gedaan, zegt de woordvoerder. Aangevers die het niet is gelukt, raadt hij aan het later opnieuw te proberen.

Ruim 8 miljoen Nederlanders moeten belastingaangifte doen. Daar hebben zij tot 1 mei de tijd voor. Wie voor 1 april aangifte doet, krijgt voor 1 juli antwoord.