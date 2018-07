Makelaar praat gewonemensentaal

Meer duidelijkheid, met name voor scheidende echtparen en voor kinderen die een te koop staand huis erven. Ⓒ Foto Ronald Bakker

Rotterdam - Huizenkopers en -verkopers begrijpen over een maand beter waar ze bij de makelaar voor tekenen. De onroerendgoedbemiddelaars gaan per 1 september over op ’consumentenvriendelijke’ voorwaarden.