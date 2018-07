Harley-Davidson richt zich op Azië

Voor nieuwe motoren voor de thuismarkt gaat Harley een nieuw chassis ontwikkelen. Op basis daarvan kunnen dan verschillende motoren van tussen de 500cc en 1250cc worden gebouwd en kunnen ontwikkelkosten relatief laag worden gehouden.

Harley-Davidson liet vorige week weten dat de vraag naar zijn motoren in de Verenigde Staten was gedaald. Daarnaast heeft het bedrijf last van importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump en tegenheffingen van de Europese Unie.

Harley wil de nieuwe plannen volledig financieren door kostenbesparing en het verschuiven van al geplande investeringen.