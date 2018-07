Concurrent Flow Traders kiest voor Amsterdam

Jane Street beschikte al over kantoren in New York, Londen en Hongkong. De in Londen werkzame handelaren van de concurrent van het Nederlandse Flow Traders verhuizen niet mee naar Amsterdam, meldt persbureau Bloomberg.

Het kantoor van Jane Street in het WTC aan de Amsterdamse Zuidas is gestart met vijf medewerkers. Dat aantal wordt later mogelijk uitgebreid. Het handelshuis wacht nog op groen licht van de toezichthouders AFM en DNB om officieel van start te kunnen gaan.

Flow Traders, IMC en Optiver

De komst van Jane Street is opnieuw een bevestiging dat Amsterdam steeds belangrijker wordt op het gebied van de snelle handel in beleggingsfondsen. De handelshuizen Flow Traders, IMC en Optiver zijn hier groot geworden. Bovendien hebben partijen als Tradeweb, NEX Group, Cboe Global Markets, MarketAxess Holdings en Bloomberg LP recent aangekondigd vanwege de Brexit in Amsterdam neer te strijken.

Jane Street handelt in etf’s, ook bekend als trackers. Deze fondsen volgen de koers van verschillende indices, valuta's en grondstoffen. Met behulp van geavanceerde software worden de trackers razendsnel gekocht en ook weer verkocht. Bedrijven als Jane Street en Flow Traders verdienen aan het verschil tussen koop- en verkoopprijs dat daarbij ontstaat.