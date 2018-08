Zo maakt zakkenroller geen kans!

Winkelstraten, trein- en metrostations, musea en andere toeristische plekken: waar veel mensen zijn, zijn zakkenrollers. Let goed op en laat mensen niet dicht op je staan, bijvoorbeeld in een wachtrij.

Afleiden

Om hun slag te slaan, doen zakkenrollers er alles aan om je af te leiden. Bekende trucs zijn onder meer: tegen mensen botsen. In de commotie die ontstaat, slaat de zakkenroller toe. Of je wordt gevraagd om geld te wisselen, er wordt iets op de grond gegooid, koffie over je heen gemorst, de weg gevraagd. Wees gewaarschuwd als iemand dicht bij je komt.

Heb je cash bij je? Verdeel dat over meerdere plekken. Pinpas en creditcard mee? Stop ze gescheiden weg. Mocht er wat gebeuren, heb je altijd nog een van de twee passen tot je beschikking.

Blijf opletten: let erop waar je je tas neerzet en maak het hengsel vast aan stoel of tafel. Dan kan niemand je tas wegkapen. Zorg er ook voor dat je zakken van je jas leeg zijn als je deze over een stoel hangt, want je ziet niet wat er achter je gebeurt. En je telefoon? Veel mensen leggen die op tafel op het terras. Haal deze uit het zicht zodat niemand deze kan weggrissen.