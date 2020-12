Kweekvleesproducent krijgt nog eens $20 miljoen

Singapore gaf vorige week als eerste land toestemming om kweekvlees te verkopen, en wel aan het Amerikaanse Eat Just. Europa loopt nog zeker twee jaar achter. Mosa Meat treft nu voorbereidingen voor de goedkeuringsprocedure. Tegelijkertijd schaalt de kweekvleesproducent de productie fors op.

Dit is nodig om de nu nog forse productiekosten per stukje kweekvlees fors omlaag te brengen. Pas als dit in een laboratorium ontwikkelde vlees goedkoper is dan echt vlees, kan de massa overgehaald worden over te stappen. Argumenten als beter voor het milieu en de gezondheid zullen waarschijnlijk slechts een kleine minderheid overtuigen.

Onder meer het Zwitserse Blue Horizon Ventures, het Nederlandse Rubio Impact Ventures en het Mitsubishi Corporation hebben de $20 miljoen bijeengebracht.

„We zijn ontzettend blij deze partners te kunnen verwelkomen. Naast hun immense strategische waarde en expertise, delen ze onze sterke motivatie om de duurzaamheid van ons voedselsysteem verder te vergroten”, zegt topman Maarten Bosch van Mosa Meat.