Belastingdienst lust Herman den Blijker rauw

De Belastingdienst en de tv-zender bakkeleien over de vraag of de beroemde tv-kok, die een kwart van zijn inkomsten bij RTL verdient, een freelancer mag zijn, of dat hij eigenlijk een werknemer in dienst van de commerciële zender is. In dat laatste geval zou RTL WW- en andere sociale premies moeten afdragen voor de presentator van onder meer Herrie in de keuken!, Mijn tent is top en Herman & Martijn op de proef gesteld.

Dit voorjaar moest Den Blijker als getuige opdraven in de Gelderse rechtbank. Daar verklaarde de Rotterdamse bourgondiër onder meer dat zijn programma’s niet gescript worden, en dat hij dus een grote zeggenschap heeft over hoe hij zijn taken uitoefent. De Belastingdienst stelde daartegenover dat er wel degelijk een gezagsverhouding tussen RTL en de tv-kok bestaat. Die zou onder meer terug te zien zijn in het feit dat Den Blijker al sinds 2004 RTL-programma’s maakt, en dat er in zijn ’overeenkomst van opdracht’ een concurrentiebeding staat.

De rechtbank in Arnhem oordeelde in het voordeel van de tv-zender: Den Blijker is géén werknemer, maar wordt terecht als freelancer aangemerkt. De Belastingdienst is het met die uitspraak niet eens. Wanneer het hof zich over deze zaak buigt, is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van het gerechtshof kan de zitting nog „een halfjaar tot een jaar” op zich laten wachten.