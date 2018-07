Olieprijs VS toont veerkracht

De WTI-prijs ging rond 16.30 (Nederlandse tijd) 1,9% omhoog tot net boven de $70. Daarmee werd de terugval van het zwarte goud in de voorbije week een halt toegeroepen.

De opleving van de olieprijs werd in de hand gewerkt door een verzwakking van de dollar die de animo om in grondstoffen te stappen een steun in de rug gaf.

Verder leven in de oliemarkt nog steeds zorgen over een disruptie in het wereldwijde aanbod van olie vanwege de aanhoudende politieke spanningen in het Midden-Oosten, waaronder het conflict tussen olieproducent Iran en Amerika.

Verder werd de productie bij drie olievelden in de Noordzee afgebouwd vanwege acties van de vakbonden in de olie-industrie.