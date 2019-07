Omzet uit kledingverkoop blijft gelijk

Dit blijkt uit cijfers van branchevereniging INretail.

Na de teleurstellende maanden april en mei vond er in juni een inhaalslag plaats, geholpen door het late Pinksteren. Vooral blazers, nachtkleding en T-shirts/polo’s werden in het tweede kwartaal meer verkocht, waartegen een terugval in met name overhemden/blouses stond.

De verkoop via fysieke winkels bleef dalen, ditmaal met 6,8%. De online verkopen klommen met 17,1%.

INretail doet geen voorspelling voor het gehele jaar, maar de plus van 1,5% die ING eind vorig jaar voorspelde lijkt lastig te realiseren.

In 2018 stabiliseerde de omzet ook al, na een mooie groei van 4,6% in 2017.

https://www.telegraaf.nl/financieel/1603660/mannen-geven-kledingverkoop-zetje

Concrete cijfers geeft de brancheorganisatie niet, maar de jaaromzet ligt afgaande op diverse statistieken ergens tussen €7 miljard en €8 miljard. Grofweg een derde komt uit online verkopen.