’Credit Suisse hevelt 50 banen over van Londen naar Madrid’

De Zwitsere bank zou het personeel in Londen al hebben ingelicht over de voorgenomen stappen, zo meldt Reuters op basis van een ingewijde.

Credit Suisse dat circa 5500 mensen in Londen heeft zitten, zou in Madrid na de overplaatsingen bijna 300 mensen in dienst hebben.

De moeizame onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden van de Brexit is de aanleiding dat veel banken rekening houden met een vechtscheiding.