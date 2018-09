Vivendi wil deel belang Universal verkopen

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Mediaconcern Vivendi wil een deel van zijn belang in muziekbedrijf Universal Music van de hand doen. Door tot maximaal de helft van zijn aandelen in 's werelds grootste muziekmaatschappij te verkopen wil het Franse bedrijf geld vrijmaken om eigen aandelen in te kopen en voor overnames. Dat zei topman Arnaud de Puyfontaine.