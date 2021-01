’Hema schrapt voorlopig alle bestellingen bij zijn leveranciers’

Voorlopig hoeven die ook geen nieuwe bestellingen te verwachten. Daarnaast wordt de betalingstermijn voor alles wat al geleverd is met dertig dagen verlengd, zo meldt dagblad Trouw donderdag.

Dat meldt Hema in een brief, in handen van Trouw, die maandag is verstuurd aan zijn belangrijkste leveranciers in Azië. Het gaat om een ‘eenzijdige aanpassing’ van de afspraken, geeft Hema toe. Die is nodig om na de coronacrisis een ‘stabiele en solide’ relatie tussen het bedrijf en zijn leveranciers te waarborgen.

Acute geldnood voert Hema niet aan als reden voor de maatregelen. Er werken veel mensen thuis en daarom is de capaciteit voor het verwerken van facturen drastisch afgenomen, stelt commercieel directeur Trevor Perren, ondertekenaar van de brief. Als reden voor het afbestellen van lopende orders voert hij aan dat er simpelweg geen ruimte genoeg is om nieuwe voorraden te herbergen.