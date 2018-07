’Tientje sparen per maand om buffers aan te vullen’

Een onverwachte naheffing van de Belastingdienst, een reparatie van de auto of kapotte ijskast. Ieder huishouden komt wel eens voor situaties te staan waarbij onverwachte uitgaven moeten worden gedaan. Belangrijk dus om geld achter de hand te hebben om dat te kunnen betalen, maar veel mensen hebben dat niet, zo meldde de Rabobank deze week.

Maar hoeveel geld is precies nodig als buffer? Dat hangt helemaal van je persoonlijke situatie af, verklaart Olaf Simonse van educatieplatform Wijzer in geldzaken. „Heb je een huis, dan is het handig om geld achter de hand te hebben voor reparaties. Over het algemeen geldt: hoe hoger je inkomen, hoe hoger je uitgavenpatroon en hoe meer geld je op je spaarrekening dient te hebben.”

Wie precies wil weten wat het beste is, kan bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) terecht voor de gratis persoonlijke adviesbuffer. Hiermee krijgen consumenten inzicht in hoeveel geld ze achter de hand moeten houden waarmee onverwachte noodzakelijke uitgaven direct kunnen worden betaald zonder dat de levensstijl wordt aangetast of dat een lening moet worden afgesloten.

Spaardoelen

Het Nibud heeft de spaardoelen in vijf categorieën ingedeeld. Zo is het handig om geld opzij te hebben gezet voor de vervanging van huishoudelijke spullen (wasmachine), onderhoud van het huis (schilderwerk), onverwachte rekeningen (eigen risico voor de zorgverzekering) en vervanging en reparatie van de auto.

Consumenten kunnen hun persoonlijke gegevens invullen. Per categorie wordt dan aangeven wat nodig is als spaarpot. Wie nog niet genoeg geld opzij heeft gelegd, krijgt spaartips. „Veel mensen denken dat sparen niks voor ze is. Ter geruststelling: je hoeft helemaal geen grote bedragen te sparen.”

Bekijk ook: Vermogen zit vast in pensioen en eigen huis

Simonse raadt aan om elke maand een klein bedrag opzij te zetten. „Dan gaat het bijvoorbeeld om tien of twintig euro. Wanneer je dat automatisch laat storten op een spaarrekening wanneer je inkomen is binnengekomen, dan is het in ieder geval uit het zicht. Je zult dat geld dan niet zo snel terugboeken voor een ijsje of een kop koffie. En aan het einde van het jaar heb je 120 tot 240 euro gespaard, dat is toch een leuk bedrag.”