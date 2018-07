PostNL buigt voor zelfstandige chauffeurs

„Belangrijke aanpassingen zijn een hogere vergoeding van de kosten van het wagenpark, een vergoeding voor extra kosten als gevolg van een krappere arbeidsmarkt en maatregelen voor toegenomen wacht- en shifttijd op de pakkettensorteercentra”, zegt een woordvoerder van PostNL.

Een maand geleden trok de Belangen Vereniging van Pakketdistributie (BVPB) aan de bel over de vergoeding van PostNL. Deze is volgens de BVPB te weinig in relatie tot de groeiende pakketstroom.

Chauffeurstekort

Door het webwinkelen stijgt het aantal pakketjes dat bezorgd moet worden dit jaar naar verwachting tussen de 10 en 20%. Tegelijkertijd is er een tekort aan chauffeurs in Nederland.

PostNL geeft naar eigen zeggen gehoor aan de signalen die ze van de ondernemers heeft gekregen en wijzigende omstandigheden. „Door deze gezamenlijke aanpassingen gaat de gemiddelde omzet per uur voor de meeste ondernemers met minstens 3% omhoog”, aldus de woordvoerder. De BVPB was niet bereikbaar voor commentaar.

Er zijn nog 250 zelfstandige rijders onder de pakketchauffeurs, de rest is in loondienst. Zij kwamen in dienst nadat de zelfstandige rijders het werk hadden neergelegd, als protest tegen de verdiensten.