Actiedreiging bij KLM

Dat kan zorgen voor vertragingen, terwijl Schiphol de zomerdrukte juist redelijk onder controle lijkt te hebben door extra ’doorstroommaatregelen’ en 20% meer personeelsinzet.

Er zijn de afgelopen dagen een aantal KLM-vluchten geannuleerd, waaronder twee dezelfde naar New York. Dat zou volgens bronnen ook te maken hebben met een nijpend pilotentekort.

Schadevergoeding

„Soms ligt het aan technische problemen, zoals het geval is met New York. Er is geen pilotentekort, maar de personeelsplanning is in de zomer heel strak”, aldus de zegsman.

Dat kost op verre vluchten 600 euro schadevergoeding aan gedupeerde passagiers. „We vinden het heel vervelend om vluchten te annuleren maar veiligheid staat bij KLM voorop.”

KLM probeert dit probleem op te lossen door dit en volgend jaar 360 nieuwe vliegers aan te nemen, om de werkdruk te verminderen. De vakbond wil geen commentaar over de mogelijke stakingen en werkonderbrekingen.

Terughoudend

Zo is de pilotenvakbond de komende dagen terughoudend in verzoeken van de directie om piloten in verband met de drukte vaker te laten vliegen. Dit kan annuleringen van vluchten tot gevolg hebben. KLM wil niet ingaan op eventuele gevolgen van deze stiptheidsactie op haar operatie.

De VNV eist behalve verlichting van de werkdruk ook meer salaris. De vakbond stelt naar haar achterban dat de KLM-directie de operationele problemen in een brief heeft erkend. „Als KLM niet in beweging komt, gaan we het forceren.” De bond sprak al eerder over ’chaos’.

KLM wil concurrerender worden, onder meer door het personeel harder te laten werken en kosten te besparen. De maatschappij wilde maandag geen aantallen noemen van reizigers die in verband met annuleringen van vluchten moeten worden omgeboekt.