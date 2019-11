Strijd beursbedrijven Euronext en SIX om BME

SIX biedt 34 euro per aandeel in contanten voor BME. Dat komt neer op 2,84 miljard euro. Het bod ligt 33,9 procent boven de slotkoers van BME op vrijdag. SIX verwacht de deal in de eerste helft van 2020 te kunnen afronden.

Euronext liet weten te praten over de mogelijkheden voor het uitbrengen van een bod. De knoop daarover is echter nog niet doorgehakt.

Geruchten over interesse van Euronext in BME zingen al langer rond. Euronext wilde daar eerder niet officieel op reageren, maar het is geen geheim dat het bedrijf zinde op overnamemogelijkheden. In dat verband werd ook de Italiaanse tak van LSE genoemd.