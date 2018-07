’Consument moet ’nee’ leren zeggen’

Via het meldingenportaal ConsuWijzer kwamen in de eerst zes maanden van dit jaar 2000 meldingen binnen over problemen met incassopraktijken. ’Vaak’ bleken die vooraf te zijn gegaan door een telefonische aanbieding.

Tijdens zo’n telefoongesprek lijkt het alsof de consument alleen maar extra informatie aanvraagt, maar later moet er ineens betaald worden. „Niet zwichten voor de loze dreigementen die daarbij geuit worden”, adivseert Evert Jan Hummelen, waarnemend directeur consumenten bij de Autoriteit.

Nog beter is het om niet mee te doen aan dubieuze online winacties, en daarbij allerlei gegevens in te vullen. Wie dat eenmaal doet, staat in de bestanden van partijen die zich aan dergelijke illegale verkooppraktijken schuldig maken.

De ACM zelf pakte eerder dit jar Vakantiegarant en Pay Care al aan, voor precies dergelijke malafide praktijken.

In totaal steeg het aantal vragen meldingen bij ConsuWijzer in het eerste halfjaar met 5%, tot ruim 30.000.