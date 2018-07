Nieuw-Zeeland past ’seksistisch’ verkeersbord aan

Volgens de klaagster Zoe Carew klopt het beeld niet dat volgens het verkeersbord alleen maar mannen aan het werk kunnen zijn langs de weg, zo meldt Reuters. Zij signaleerde het ’seksistische’ verkeersbord in de voorbije maand terwijl ze op weg was in auto naar haar grootouders.

Nieuw-Zeeland heeft een progressieve regering. Afgelopen jaar kwam namens Labour Jacinda Ardern aan de macht die tijdens haar premierschap in verwachting raakte.

Nieuw-Zeeland heeft verder als eerste land in 1893 vrouwen toegestaan om te kunnen gaan stemmen.