Triodos komt met groene bankpas

De duurzame bank wil met consumenten en ondernemers zo goed als mogelijk bijdragen aan positieve veranderingen. Ook kleine dingen, zoals een groene betaalpas, dragen hieraan bij, zo klinkt het.

Triodos wil de pas vanaf oktober aan klanten verstrekken. Bestaande passen blijven geldig tot de einddatum die op de pas staan vermeld. Volgens de bank is de nieuwe pas even robuust als andere betaalpassen. Ook wordt voldaan aan alle eisen omtrent veiligheid en betrouwbaarheid, belooft Triodos. De chip die in de betaalpas zit, is overigens niet biologisch afbreekbaar.