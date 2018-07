Alle ogen gericht op Apple

Dinsdagavond nabeurs meldt Apple zijn driemaandscijfers. Beleggers kijken naar signalen van impact van aangekondigde importheffingen: veel onderdelen van Apple’s smartphone worden in China gemaakt, het land dat door president Trump is getroffen door handelssancties.

Het voorbij kwartaal geldt als tam: er zijn geen nieuwe modellen aangekondigd.

Dat kan vanavond naar verwachting wel veranderen, met hints naar introductie in september van de opvolgers dan de iPhone, iPad, Mac en iWatch.

Er staat voor beleggers veel op het spel. Komt de kwartaalwinst per aandeel onder de $2,18 per aandeel, tegen $1,67 vorig jaar, dan voegt Apple zich bij de recente teleurstellingen over de meeste FAANG-aandelen: Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google.

Donkere schaduw

De groei van de iPhone-verkopen, de motor van de Apple-omzet, komt naar verwachting uit op 41,8 miljoen stuks over het kwartaal afgezet tegen vorig jaar. Dat is vrijwel gelijk met de verkopen van vorig jaar (41 miljoen stuks).

Ⓒ REUTERS

Vooral van luxe-paardje iPhone X zou Apple er nu in aantallen meer moeten gaan verkopen. De entree in China en India zou te kampen hebben met prijsvechters voor zijn goedkopere smartphones.

De gemiddelde prijs van de verkochte Apple-toestellen komt volgens de cijferaars van zakenbanken uit op $693 per stuk, meldt dataverzamelaar FactSet.

De resultaten van zijn grootste concurrent Samsung wierpen dinsdagochtend hun schaduw vooruit. De Zuid-Koreaanse operationele winst steeg, maar in het laagste tempo in een jaar tijd. Het aandeel zakte.

$1000 miljard beurswaarde

De markt anticipeerde al op een zwakkere afzet van de Galaxy S-smartphone, nadat Samsung zelf in april al waarschuwde voor meer concurrentie van prijsvechters in de markt van zijn toestellen.

Het Apple-concern staat met een marktwaarde van $933 miljard op de drempel om, na vermelding van zijn resultaten, als eerste concern ooit een beurswaarde van meer dan $1000 miljard te verkrijgen.

Topman Tim Cook moet markt verrassen om teleurstelling op de beurs te voorkomen. Ⓒ AFP

Apple kocht sinds de jaren tachtig voor $200 miljard eigen aandelen in, en keerde voor $67,2 miljard aan dividend uit.

Analisten zijn positief: van alle aanbevelingen telt Apple 27 koop-, 18 houden- en geen enkel verkoopadvies hoewel technologieaandelen recent fors zijn teruggevallen.

De brutomarge moet volgens Apple zelf op 35% over het kwartaal uitkomen. Analisten rekenen gemiddeld op $52,34 miljard omzet over het juni-kwartaal van de grootmacht.

Gadgets vernieuwd

Kwartaalresultaten van twee van de vijf FAANG-aandelen stellen beleggers nu teleur. Facebook zag $120 miljard beurswaarde verdwijnen, waarmee grote beleggers hard werden geraakt, Amazon presteerde met $2 miljard winst boven consensus en Alphabet (Google) schudde de $5 miljard boete uiteindelijk probleemloos van de veren.

Topman Tim Cook verwacht veel van gadgets zoals de iWatch. Ⓒ EPA

Ook in die cijfers legden analisten de vingers op tegenvallers.

In aanloop naar de Apple-kwartaalcijfers, versterkten geruchten over nieuwe en verbeterde gadgets, zoals smartphones in andere kleuren, en de iWatch.

Analisten verwachten dat Apple tien miljoen ’slimme’ horloges heeft verkocht. Daarmee zou het marktaandeel, ondanks een flinke toename, dalen van 43% naar 34%.

Een verrassing voor de App Store kan de opbrengst uit de Fortnite-app worden.