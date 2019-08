Wall Street begint sessie positief

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten aan de nieuwe handelsdag begonnen. De handelsvrees leek vrijdag voor even naar de achtergrond te verdwijnen. Beleggers verwerkten een reeks van bedrijfsresultaten. Onder meer toeleverancier aan de chipsector Applied Materials en producent van chips en grafische kaarten Nvidia kwamen met resultaten.