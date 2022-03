Buffett koopt verzekeraar Alleghany: grootste overnamedeal sinds 2016

Op de beurs in New York schoot de koers van Allegehany maandag hard omhoog met een koerssprong van 25% in reactie op de inlijving door Buffett. Het overnamebedrag van $848 per aandeel in contanten was een overnamepremie van 25% op het slot van afgelopen vrijdag.

De aangekochte verzekeraar in de portefeuille van Berkshire Hathaway is de grootste overnamecdeal sinds 2016. In dat jaar maakte Buffett nog werk van de overname van luchtvaarttoeleverancier Precision Castparts dat voor $36 miljard werd overgenomen.

Buffett benadrukte in een verklaring dat Alleghany een goed onderdak gaat krijgen bij Berkshire Hathaway. Hij wees er daarnaast op de verzekeraar al ruim 60 jaar op de voet te volgen.

De overname van Alleghany is opvallend te noemen. Recent gaf Buffett nog aan dat de zoektocht naar grote deals nog ’weinig’resultaten had opgeleverd.