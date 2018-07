Pfizer wint op hoger Wall Street

De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger, terwijl de breder samengestelde S&P 500 0,5 procent vooruit ging. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6 procent. Maandag gingen de graadmeters nog met verliezen de handel uit. Vooral techaandelen moesten het toen ontgelden.

Pfizer

Pfizer was een grote winnaar op Wall Street met een koerswinst van 3,5 procent. De farmaceut verhoogde zijn winstverwachting voor heel 2018, maar stelde juist de omzetprognose voor dit jaar neerwaarts bij. Beleggers waren iets minder enthousiast over P&G, dat 0,9 procent in de plus noteerde. De producent van verzorgings- en wasartikelen boekte in het afgelopen kwartaal minder winst op een hogere omzet.

Andere bedrijven die inzage gaven in de cijfers waren bijvoorbeeld kabel- en telecomconcern Charter Communications (plus 3,6 procent) en fabrikant van landbouwproducten en voedingsingrediënten Archer Daniels Midland (plus 1,9 procent). Nabeurs kwam technologiegigant Apple (plus 0,2 procent) met kwartaalresultaten.

Bekijk ook: Alle ogen gericht op Apple

Facebook

Facebook noteerde na de flinke koersverliezen van de laatste dagen 0,9 procent hoger. Dit ondanks dat Facebook bewijzen heeft gevonden dat er via het platform pogingen ondernomen werden om de verkiezingen voor het Amerikaanse Congres van later dit jaar te beïnvloeden.

Bekijk ook: Facebook vindt sporen politieke beïnvloeding

Er was ook overnamenieuws. Vastgoedbedrijf Forest City wordt voor bijna 7 miljard dollar ingelijfd door branchegenoot Brookfield. De koers van Forest City ging daarop 8,6 procent omhoog.

De euro was 1,1698 dollar waard, tegen 1,1703 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent tot 69,10 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 74,32 dollar per vat.