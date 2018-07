McGregor in gevecht met Conor McGregor

Dat vindt dat de spraakmakende Ier in sportkleding gehuld gaat die te veel verwarring veroorzaakt met het modemerk, zo meldt RTLZ dinsdagmiddag. Dat claimt de oudste rechten te hebben.

Sportmerk Reebok begon drie jaar geleden een samenwerking met de Ultimate Fighting Championship (UFC), waar McGregor onder contract staat.

Confrontatie

McGregor zorgde, vooral dankzij een spannende finale tegen Floyd Mayweather, voor grote populariteit van de sport en voor een sterke toestroom van nieuwe vechtsporters.

Drijvend op dit succes kwam Reebok met een aparte kledinglijn, helemaal gericht op McGregor.

Maar zijn naam in grote letters op de kleding doet in alles denken aan het modehuis, claimt het bedrijf, terwijl Reebok dat bestrijdt. Dat is het modehuis de confrontatie waard en zoekt volgens RTLZ een uitspraak bij de rechter.

McGregor raakte na zijn gevecht tegen Mayweather regelmatig in opspraak, onder andere nadat omstanders gewond raakten toen hij met een tiental anderen een bus met vechters vernielde. Daarvoor accepteerde hij onlangs een werkstraf in New York.

