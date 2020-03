’Grillige AEX lager van start’

De Italiaanse beurswaakhond heeft het verbod op shortselling verlengd. Beleggers mogen 90 dagen niet meer speculeren op een koersdaling van een aandeel. In Italië gold al een verbod op shortselling en ook in andere landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje is het niet toegestaan.

Reizigers van buiten de EU worden tijdelijk niet meer in Nederland en de 25 andere landen in de Schengenzone toegelaten. Het inreisverbod geldt niet voor EU-burgers en hun familie, mensen met een verblijfsvergunning, medisch personeel en diplomaten. België zal vanaf woensdag tot en met 5 april een ’lockdown’ instellen die de bewegingsvrijheid van mensen zal beperken om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Stimuleringsplan

De Amerikaanse overheid overweegt een economisch stimuleringsplan van zeker 1 biljoen dollar om de negatieve effecten van het coronavirus in te dammen. Onderdeel van dat pakket maatregelen is een betaling van 1000 dollar aan door de crisis gedupeerde Amerikanen. Ook de Nederlandse overheid trekt de knip voor ondernemers die in de problemen komen door de pandemie. Het steunpakket voor bedrijven zal naar verwachting tientallen miljarden euro gaan kosten.

De Nederlandse banken hoeven van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) minder geld in kas te houden bij het verlenen van krediet. Daarnaast wordt een maatregel waarbij banken straks meer kapitaal moeten aanhouden voor hun hypotheekportefeuilles uitgesteld. Daarmee komen miljarden euro’s aan kapitaal vrij. Het is volgens de toezichthouder „nadrukkelijk de bedoeling” dat het vrijgemaakte geld wordt gebruikt om de kredietverlening te ondersteunen, en niet voor uitbetaling van dividend of inkoop van eigen aandelen.

VolkerWessels

Op het Damrak verdwijnt VolkerWessels half april van de beurs. Het bouwbedrijf wordt overgenomen door Reggeborgh, het investeringsfonds van de familie Wessels.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger na een nerveuze handelssessie. De AEX-index klom 2,2 procent tot 417,58 punten en de MidKap steeg 1,8 procent tot 591,00 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 2,8 procent hoger. Wall Street eindigde met stevige winsten, na de zwaarste koersverliezen sinds de grote beurscrash van 1987. De Dow-Jonesindex klom 5,2 procent tot 21.237,31 punten. De brede S&P 500 steeg 6 procent en techbeurs Nasdaq won 6,2 procent.

De euro was 1,1005 dollar, tegen 1,0978 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,3 procent tot 26,34 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 28,35 dollar per vat.