Neergang bitcoin zet stevig voort

Op platform Coindesk gleed de bitcoin rond 16.30 uur (Nederlandse tijd) fors weg naar een stand van $7750. Sinds afgelopen weekend heeft de digitale munt al bijna 7% in waarde verloren. Begin vorige week werd de grens van $8000 nog opwaarts doorbroken.

Beleggers in de bitcoin kregen begin deze week al een teleurstelling te verwerken doordat de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC geen toestemming gaf voor een zogeheten exchange traded fund (ETF). De koers was de laatste tijd juist weer wat opgelopen op speculaties dat er ETF's in de maak zouden zijn. Die zouden beleggen in de belangrijkste cryptomunt makkelijker moeten maken en daarmee de handel aanjagen.

Verder lieten analisten bij Goldman Sachs zich bedrukt uit over het opwaarts potentieel van de bitcoin. De Amerikaanse bank houdt er rekening mee dat er meer tegenwind voor de digitale munt in het verschiet ligt.