KPN investeert in cyberbeveiligingsstart-up

Het in 2017 opgerichte ZecOps is gevestigd in San Francisco en Tel Aviv. Oprichter is Zuc Avraham. ,,We zien veel potentieel om meer bedrijven te laten leren van cyberaanvallen, nieuwe dreigingsinformatie te genereren en daarmee hun beveiliging aanzienlijk te verbeteren'', zegt Herman Kienhuis, bestuurder bij KPN Ventures.

De kapitaalronde van ZecOps wordt aangevuld met investeringen van Evolution Equity Partners, een fonds dat is gespecialiseerd in cybersecurity, Plug and Play Silicon Valley, WISE Ventures, Array Ventures en individuele investeerders.