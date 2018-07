Nieuwe topman Goldman Sachs krijgt handen op elkaar met hit

Solomon, die bekend staat onder zijn artiestennaam dj D-Sol, kwam met deze week met stip binnen in de zogeheten Billboard Hot-Dance-ranglijst (zie video onder). Hij wordt tevens de nieuwe CEO van Goldman.

Solomon is ook met zijn kledingkeuze zeer afwijkend van de traditionele bankier. Beeldbepalend was zijn entree na de onder zijn leiding geslaagde beursnotering van Luluemon-sport- en yogakledingbedrijf in 2007 gehuld in trainingsbroek en blazer, een kleine schok voor de standaard in maatwerk gehulde collega’s.

De nieuwe topman van Goldman Sachs heeft geen handelsachtergrond en kwam in 1999 onverwacht direct als partner binnen. Hij maakte er vorig jaar geen geheim van dat de Amerikaanse bank moet vernieuwen.