Het is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) door de hitte in de bol geslagen. Ze heeft PostNL toestemming gegeven om de postzegelprijs voor particulieren vanaf 1 januari met maximaal 14% te verhogen. Dat betekent dat een brief versturen elf cent duurder wordt. Hoewel het om een klein bedrag per individuele klant gaat, is hier sprake van een wonderlijke gang van zaken.