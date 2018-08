Rijders PostNL balen

Dat blijkt uit een brief die de Belangenvereniging van Pakket Distributie (BVPD) aan haar leden heeft gestuurd. Zij dreigden met acties omdat ze vinden dat de huidige vergoeding per pakket niet opweegt tegen de groeiende pakkettenstroom. Door de verdere opmars van het webwinkelen moeten er steeds meer pakketjes bezorgd worden, maar een hogere vergoeding stond daar vooralsnog niet tegenover.

’Te weinig’

„De verhoging is nog steeds te weinig om aan de cao van het beroepsgoederenvervoer te voldoen”, zegt een woordvoerder van de BVPD. „Wij beraden ons op vervolgstappen.” Maandag heeft het bestuur met de directie van PostNL overlegd.

PostNL geeft naar eigen zeggen gehoor aan de signalen die ze van de ondernemers heeft gekregen en wijzigende omstandigheden. „Belangrijke aanpassingen zijn een hogere vergoeding van de kosten van het wagenpark, een vergoeding voor extra kosten als gevolg van een krappere arbeidsmarkt en maatregelen voor toegenomen wacht- en shifttijd op de pakkettensorteercentra”, zegt een woordvoerder van PostNL.

Tekort aan chauffeurs

Er is een tekort aan chauffeurs in Nederland, waardoor het postbedrijf de rijders niet wil verliezen. Andere pakketbezorgers zoals DHL en DPD staan ook om mensen te springen. Onrust onder de bezorgers betekent dat er mogelijk pakketjes zullen blijven liggen, terwijl marktleider PostNL aan de andere kant de klant beter wil bedienen door levering op avond of in het weekend. Het postbedrijf wil dat de helft van de omzet over een paar jaar komt uit het pakkettenbedrijf.

„Door deze gezamenlijke aanpassingen gaat de gemiddelde omzet per uur voor de meeste ondernemers met minstens 3% omhoog”, aldus een woordvoerder van PostNL.

Zelfstandige rijders

Er zijn nog 250 zelfstandige rijders onder de pakketchauffeurs van PostNL, de rest is sinds een paar jaar in loondienst. Er zijn rechtszaken gevoerd omdat een aantal chaffeurs ’schijnzelfstandige’ was. Volgens de BVPD wil PostNL het aanbod koppelen aan de verplichting om te voldoen aan de Wet Aanpak Schijnconstructies. Daar heeft ze een aparte accountantsverklaring voor nodig.