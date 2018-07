Overledenen worden rijker

In 2015, het laatste jaar waar officiële cijfers over zijn, werd er in totaal €15,5 miljard nagelaten, liefst €680 miljoen meer dan een jaar eerder. Ruim een derde van dat bedrag zit in stenen: het saldo van woningwaarde en (hypotheek)schuld kwam in 2015 op €5,9 miljard uit.

Omdat de huizenprijzen sinds drie jaar fors in de lift zitten, net als het aantal overledenen met een koophuis, is het aannemelijk dat de waarde van erfenissen sindsdien ook verders is toegenomen.

De toegenomen banksaldi en stijgende aandelenbeurzen zullen dat effect alleen maar verder hebben versterkt. Omdat die meest actuele cijfers nog niet bekend staan, blijft het ’erfrecord’ vooralsnog op bijna €16 miljard staan. Dat was in 2011.

Overigens liep de doorsnee erfenis in 2015 nog wat verder achter op het recordjaar 2011. Een doorsnee erfenis kwam drie jaar geleden uit op €23.700. Dat wil zeggen dat de helft van alle erfenissen kleiner was dan dat bedrag.

Van elke erfenis krijgt de Belastingdienst ook nog een deel. Kinderen en partners betalen in de regel 10% erfrecht, dat kan oplopen naar 40% voor broers, zussen en erfgenamen zonder bloedband. Schenken ’met de warme hand’, dus bij leven, kan helpen om de fiscus zo veel mogelijk buiten beeld te houden bij de verdeling van de erfenis.