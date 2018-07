LTO pleit voor crisismaatregelen om droogte

Hij pleit onder meer voor een versoepeling van de regels zodat boeren en tuinders meer en langer kunnen beregenen. ,,Waterschappen moeten toestemming geven om meer en langer te beregenen'', zo zei hij. Ook zouden boeren volgens Calon de mogelijkheid moeten krijgen om in de herfst nog voedergewassen te telen voor het vee voor de winter. ,,Zonder wintervoer zullen er dieren geslacht moeten worden anders sterven ze van de honger.''

Een derde crisismaatregel die LTO voor ogen heeft is dat boeren hun mest twee weken langer kunnen uitrijden. Daardoor zouden gewassen aan het eind van de zomer een tijdje wat harder kunnen groeien, om de schade voor de landbouw zoveel mogelijk te beperken.

Overleg

De brancheorganisatie stelt tevens in overleg te gaan met verzekeraars en de overheid over het aantrekkelijker maken van de Brede Weersverzekering door bijvoorbeeld afschaffing van de assurantiebelasting. Ook hopen de boeren in overleg met diverse ministeries een versoepeling van belastingbetalingen te kunnen regelen, bijvoorbeeld uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting 2017 en verrekening daarvan in aangifte over 2018.

Het is Nederland volgens LTO nog nooit voorgekomen dat boeren zich gedongen zien om landelijke crisismaatregelen te vragen vanwege de droogte. Eerder zijn wel crisismaatregelen voor boeren genomen vanwege te veel neerslag in specifieke regio’s.