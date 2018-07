Winst Apple valt mee

Ook de omzet viel met $53,3 miljard hoger uit dan verwacht. Voor het lopende kwartaal rekent Apple op een omzet van $60 tot 62 miljard. Ook dat is meer dan waar de financiële wereld rekening mee had gehouden.

In het afgelopen kwartaal viel het aantal verkocht iPhones wel iets tegen. Wereldwijd gingen er 41,3 miljoen van deze toestellen over de toonbank, terwijl analisten hadden gerekend op 41,6 miljoen. De verkoopprijs van de iPhones was wel hoger dan verwacht. Dat wijst op de populariteit van de stevig geprijsde iPhone X. De iPhone-verkopen namen met 1% toe ten opzichte van het vergelijkbare kwartaal in 2017. Apple verkocht tevens 11,6 miljoen iPads en 3,7 miljoen Macs.

In de nabeurshandel op Wall Street werd positief gereageerd op de kwartaalcijfers. Het aandeel Apple steeg met 3%.

