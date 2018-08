Beursupdate: Shell bezorgt AEX lager slot

De AEX-index sloot 0,2% lager op 572,88 punten. De Midkap eindigde daarentegen 0,5% hoger op 790,69 punten.

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING) sprak van een levendige beurshandel. „Normaal gesproken vallen de handelsvolumes terug in de zomerperiode, maar ze waren vandaag bovengemiddeld.” Mogelijk heeft dit ook te maken met beleggers die vanaf hun vakantieadres blijven handelen. „Ik kan me daar wel iets bij voorstellen”, zei Wiersma.

Elders in Europa ging de beurs in Parijs 0,3% achteruit, terwijl Frankfurt 0,5% zakte. Wall Street opende vanmiddag met winst. Mede dankzij de meevallende kwartaalcijfers van Apple ging technologiebeurs Nasdaq 0,3% omhoog.

De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is trouwens afgelopen maand sterker gegroeid dan in juni, bleek uit cijfers van ADP. Volgens de loonstrokenverwerker kwamen er in juli 219.000 banen bij. Economen hadden voor juli in doorsnee op 186.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. Vrijdagmiddag komen de officiële banencijfers van de Amerikaanse overheid.

Vanavond zijn veel ogen gericht op de Amerikaanse centrale bank die naar verwachting weinig vuurwerk zal opleveren. „Mogelijk gaat de Fed wel iets zeggen over het tempo waarin de rente in de Verenigde Staten wordt verhoogd. Wij gaan voor dit jaar nog steeds uit van twee renteverhogingen: één in september en één in december”, aldus Wiersma (ING).

Verder kwam naar voren dat de Amerikaanse president Donald Trump de handelsoorlog met China nog wat verder zou hebben opgevoerd met de dreiging om importheffingen van 25% op Chinese goederen te gaan opleggen met een waarde van $200 miljard. Eerder dreigde Trump met invoerheffingen van 10% op dezelfde hoeveelheid producten.

In de AEX kregen de kwartaalcijfers van DSM een lauwe ontvangst. Het aandeel werd 0,3% minder waard ondanks een verdubbeling van de nettowinst in het eerste halfjaar. In een toelichting benadrukte DSM-topman Feike Sijbesma ’niet immuun’ te zijn voor de gevolgen van een handelsoorlog.

Royal Dutch Shell keek tegen een verlies van 1,5% aan. Het energieconcern had last van de lagere olieprijs. Shell heeft trouwens grote verwachtingen van nieuw te ontginnen olie- en gasvelden voor de kust van Nigeria. Mogelijk al volgend jaar start Shell met een nieuw olieveld dat naar verwachting goed zal zijn voor 180.000 vaten per dag.

Altice Europe mocht 0,9% bijschrijven. De Amerikaanse fondsbeheerder David Einhorn (Greenlight Capital) zou volgens persbureau Bloomberg een belang hebben genomen in het kabel- en telecomconcern.

Voor Wolters Kluwer werd 2,5% minder betaald vanwege het uitblijven van positieve verrasingen. De informatieleverancier bevestigde de verwachtingen voor 2018. Een handelaar bij ABN Amro gaf aan dat de resultaten in lijn waren met de consensus en ook de uitgesproken prognose weinig reden tot opwinding gaven. Bij KBC was er enige teleurstelling over de omzetontwikkeling in de eerste zes maanden van het jaar.

Unibail-Rodamco-Westfield zakte 1,7%. Het vastgoedfonds verkocht vier winkelcentra in Spanje voor €489 miljoen.

ArcelorMittal koerste 2,3% hoger en was daarmee de grootste stijger in de AEX. Het staalconcern behaalde in het tweede kwartaal een hoger resultaat dankzij de verbeterde omstandigheden op de wereldwijde staalmarkt.

Heineken werd 1% meer waard. De bierbrouwer werd weer opgepikt door beleggers na de kater van begin deze week vanwege tegenvallende halfjaarresultaten.

In de Midkap schoot Air France KLM 4,2% omhoog. De operationele winst van de luchtvaartcombinatie kwam ruim boven de verwachting van analisten uit.

Fugro mocht 2,2% bijschrijven. De bodemonderzoeker boekte in de eerste jaarhelft meer omzet, geholpen door het herstel in de olie- en gasindustrie.

Takeway.com dikte 3,2% aan. Beleggers reageerden positief op de resultaten van de maaltijdenbezorger.

Smallcapfonds Hunter Douglas steeg 5,5%. De raambekleder boekte in de eerste zes maanden fors meer winst op een hogere omzet. Voor het hele jaar gaat het moederbedrijf van Luxaflex uit van verdere groei.

BinckBank pluste 7,9%. De beleggersbank was vorige maand ook al in trek na meevallende halfjaarcijfers.

Op de lokale markt vervolgde Adyen de weg omlaag met een verlies van 3,6% naar €527. Vorige maand piekte de betalingsverwerker nog op ruim €600.

